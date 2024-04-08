تحديد مواعيد الزيارات الافتراضية لنزلاء «مراكز الإصلاح» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد الزيارات الافتراضية من بُعد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إمارة أبوظبي، في عطلة عيد الفطر المبارك، عبر التطبيق الذكي «نافذتي»، لتكون ابتداءً من الثلاثاء 9 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

وأشارت دائرة القضاء، إلى إتاحة تسجيل طلب زيارة النزلاء إلكترونياً، في موقع خدمات حكومة أبوظبي «تم»، عن طريق الرابط https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عبر الرابط www.adpolice.gov.ae، وأن يتم إرسال الموافقة برسالة نصية قصيرة تتضمن الموعد ومركز الشرطة المحدد لتنفيذ الزيارة من بُعد باستخدام تطبيق «نافذتي».

وأكدت دائرة القضاء الحرص على مواصلة تقديم الخدمات النوعية في منظومة إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

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