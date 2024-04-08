توصيل الكهرباء لـ 15 مسجداً جديداً بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، التيار الكهربائي لـ15 مسجداً جديداً، منها 12 مسجداً جديداً في مناطق متفرقة في الشارقة وبأحمال تصل إلى 2.648 ميجا واط، كما تم توصيل الكهرباء لمسجدين في خورفكان، ومسجد واحد في كلباء ووفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من أداء الصلوات وإعمار المساجد، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تولي توصيل الخدمات إلى المساجد بالشارقة أهمية بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن توصيل الخدمات للمساجد يتم بالتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الشئون الإسلامية لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتطوير آليات ونظم العمل والارتقاء بمستويات التوعية والإرشاد في استخدام الموارد.

وأوضح أن المساجد الجديدة موزعة في عدة مناطق في الشارقة وتشمل الخان، والخان الجديد-2، والرقيبة 7، والزبير، والفلج، والموردة 2، والموردة 5، والنهضة، والواحة/جويزع ومنطقة مويلح التجارية.

وأشار المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي مدير إدارة كلباء بالإنابة، إلى أن الهيئة تحرص على توفير الخدمات في مناطق الإمارة وتزامناً مع شهر رمضان المبارك تم توصيل الخدمات لمسجد جديد في منطقة البردي.

وفي خورفكان أشار المهندس سعود عبدالعزيز مدير إدارة خورفكان في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إلى أنه تم توصيل الخدمات لمسجدين، الأول مسجد مارية القبطية في المديفي 4 ومسجد ثابت بن الدحداح في الحراي.

وأضاف إن توصيل التيار الكهربائي للمساجد الجديدة تم وفق أفضل المعايير والمواصفات وبجهود فرق العمل المتميزة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز