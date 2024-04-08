قنوات «كهرباء دبي» الرقمية توفر خدمات استباقية

المصدر: دبي - البيان

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وظفت هيئة كهرباء ومياه دبي الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها لتوفير خدمات رقمية استباقية متطورة وسلسة ومتكاملة عبر قنوات مشتركة تلبي احتياجات المتعاملين وتتخطى توقعاتهم، إلى جانب دعم جهود الاستدامة والحد من البصمة الكربونية. وتطبق الهيئة «سياسة خدمات 360» من خلال تحليل وقياس مستوى نضج الخدمات والتخطيط لتطبيقها على مدار 3 سنوات (2023 ـ 2025)، بما يتواءم مع خطة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وأثمر تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360 عن نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100%، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100%، فيما وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%، ونسبة سعادة المتعاملين 98.3%، ومستوى جودة الخدمة 95%. وخلال عام 2023، أسهمت خدمات الهيئة الرقمية في تحقيق وفورات مالية للمتعاملين بقيمة 470 مليون درهم وللهيئة بقيمة 35 مليون درهم، إضافة إلى تفادي 41,470 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في إطار جهودنا المستمرة لخدمة المتعاملين وتحقيق سعادة المعنيين، نحرص على توفير خدمات رقمية مبتكرة للمتعاملين لإجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر وقتهم وجهدهم ويدعم استراتيجية الهيئة في مجال الاستدامة وحماية البيئة من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية.

وقد حققت الهيئة نجاحات كبيرة في تطبيق سياسة «خدمات 360»، وفي المرحلة الأولى من التطبيق، استوفت 15 خدمة من أصل 22 خدمة جميع المعايير بنسبة تجاوزت 300% من مستهدفات المرحلة الأولى للعام 2023، حيث تمثل سياسة خدمات 360 خريطة طريق وخطة عمل للجهات الحكومية في دبي لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتعزز تجربتهم في الحصول على الخدمات، بما يدعم مفهوم الحكومة الواحدة.

أدوات ذكية

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الخدمات الرقمية والأدوات الذكية لمساعدة المتعاملين على فهم وإدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه بشكل أفضل؛ حيث تتيح لوحة البيانات «الحياة الذكية» متابعة الاستهلاك اليومي والشهري والسنوي، فيما يوفر برنامج «نهجي المستدام» مقارنة الاستهلاك مع المنازل الأكثر كفاءة ونصائح مخصصة لإدارة الاستهلاك بكفاءة.

وتتيح الهيئة خاصية «خارج المنزل» لاستلام تقارير الاستهلاك خلال فترات التغيب، وأداة «تقييم الاستهلاك» التي تقدم تقريراً تفصيلياً بعد استكمال استبانة عن العادات الاستهلاكية، فيما يوفر «متجر ديوا» باقة واسعة من العروض والخصومات الحصرية بالتعاون مع العديد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، ومساعدتهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

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