«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» و«دار البر» توزعان المير الرمضاني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نفذت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في رأس الخيمة وبالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية مبادرة إنسانية تضمنت توزيع المير الرمضاني لعمال المساجد برأس الخيمة مقدمة من مؤسسة الإمارات لبنك الطعام، وذلك أمام جامع المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في منطقة دفان النخيل.

وشارك في توزيع المير الرمضاني الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس أمناء جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين برأس الخيمة، وبحضور وليد الشحي مدير جمعية دار البر للأعمال الخيرية، وعدد من قيادات مجتمعية وأعضاء الجمعية ومتطوعي تكاتف والبسمة التطوعي.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالمبادرات الإنسانية التي يتسابق إليها المحسنون والمؤسسات الخيرية سنوياً طلباً للأجر والثواب في شهر رمضان المبارك، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل أعضاء الجمعية والمتطوعين في تنفيذ هذه المبادرة لفئة عمال المساجد.

من جانبها، أعربت نادية صالح النعيمي مديرة جمعية الإمارات لرعاية بر الوالدين برأس الخيمة عن شكرها للشيخ سالم بن سلطان القاسمي على مشاركته الجمعية في توزيع المير الرمضاني خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن مشاركته تُشكل دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهود في مجال العمل الإنساني وخدمة المجتمع.

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