جامع الشيخ زايد يحتضن إفطار التلاحم المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي إفطاراً جماعياً في جامع الشيخ زايد الكبير، وبمشاركة مجموعة من رجال الدين من مختلف دور العبادة في الإمارة، وذلك في تجسيد حيّ للتلاحم المجتمعي الذي يتسم به أفراد المجتمع.

وتسعى الدائرة إلى إرساء قيم التلاحم المجتمعي، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، وتندرج استضافة مركز جامع الشيخ زايد الكبير لهذه الفعالية ضمن برنامج «جسور».

وحضر الإفطار الرمضاني الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وحمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور يوسف العبيدلي المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وأكّدت الدائرة أن اجتماع رجال الدين على مائدة الإفطار، يبرز قيم التلاحم والترابط الاجتماعي وروحانية الشهر الفضيل، وهي قيم توارثها شعب الإمارات عبر الأجداد والأجيال الممتدة.

وثمّن رجال الدين هذه الفعالية الطيبة التي نظمتها الدائرة والتي تبرز مدى اهتمامها بترسيخ قيم التعاون والإخاء في الشهر الفضيل وتجسّد معاني التسامح والتماسك والترابط بين أفراد المجتمع جميعاً.

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