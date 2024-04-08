«جمارك دبي» وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي – البيان

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استقبل الدكتور عبد الله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي، مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الجمركي المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة آليات التنسيق في العمل الجمركي لدفع مستويات التبادل التجاري بين دبي وكوريا الجنوبية إلى المزيد من النمو والازدهار.

وقال الدكتور عبد الله محمد بوسناد: نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين من خلال ضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم واستثماراتهم، وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في الإمارة عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية بما يضمن استدامة النمو، ويعزز القدرة على زيادة قيمة تجارة دبي الخارجية وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولذلك نحرص على تبادل الزيارات مع الشركاء التجاريين والاطلاع على كافة متطلباتهم لتطوير عملنا الجمركي بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية والتي تدعم مركز دبي لتكون الرائدة في التجارة العالمية.

وأشار مدير عام جمارك دبي خلال اللقاء إلى أن الدائرة تحرص على التواصل المباشر مع الشركات الكورية، للوقوف على احتياجاتهم المتجددة وإشراكهم في جهود التطوير من خلال التواصل مع مجالس الأعمال في دبي عبر مبادرة «ارتباط» وهي مبادرة أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات ومجالس الأعمال الأجنبية.

من جانبه، أعرب قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بتعاون دائرة جمارك دبي وجهودها في مجال دعم الاقتصاد ومواكبة التزايد المستمر في معدلات السياحة وأعداد المسافرين ونمو تجارة دبي الخارجية مع دول العالم خصوصاً وأن دبي تعد حلقة وصل محورية بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أن تطوير جمارك دبي لعدد من الخدمات والمبادرات أسهمت في تعزيز العمليات التجارية.

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