قائمة مصليات ومساجد عيد الفطر في الشارقة

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة جاهزية مصليات وجوامع عيد الفطر المبارك، حيث خصّصت 632 مصلى وجامعا، موزعة على مدن الإمارة وضواحيها.

كما خصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.

وتقام الصلاة عند الساعة (06:17 صباحا) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (06:16 صباحا) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (06:16 صباحا) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (06:14 صباحا).

إلى ذلك أعلنت الدائرة اختتام برنامجها الرمضاني وفعالياتها التي نظمت طوال أيام الشهر الفضيل، وتضمنت العديد من الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية المتنوعة، التي أسهمت في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة، ووفرت لهم الأجواء الإيمانية.

ونظمت الدائرة دروسا ختامية للفعاليات في جميع مساجد الإمارة حول آداب عيد الفطر المبارك، وسننه، وذلك انطلاقا من رسالة الدائرة السامية التي تتولاها في الإمارة لتعزيز الثقافة الإسلامية والوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

للاطلاع على قائمة المصليات والمساجد في الشارقة يرجى الضغط على الرابط هنا

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