طقس غائم وفرصة سقوط أمطار غداً على الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المتوسطة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:46، والثاني عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 18:59، والثاني عند الساعة 07:21.

ونوه بأن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31، والثاني عند الساعة 21:22، والجزر الأول عند الساعة 15:21، والثاني عند الساعة 03:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 34 20 65 15

دبي 35 21 65 15

الشارقة 34 18 65 20

عجمان 32 23 60 15

أم القيوين 32 22 60 20

رأس الخيمة 33 18 55 20

الفجيرة 31 22 70 15

العـين 36 20 50 10

ليوا 37 20 55 10

الرويس 36 20 55 15

السلع 36 20 55 20

دلـمـا 33 22 70 30

طنب الكبرى 30 23 75 30

طنب الصغرى 30 23 75 30

أبو موسى 30 23 85 30.

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