الفارس الشهم3 توزع كسوة العيد على الأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة قامت عملية الفارس الشهم3 بتوزع كسوة العيد على لأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لرسم البسمة على شفاه الأطفال ولإدخال الفرحة والسرور في قلوبهم.

بدعم من دولة #الإمارات_العربية_المتحدة، عملية #الفارس_الشهم3 توزع كسوة العيد على الأسر الأسر الفلسطينية النازحة في #قطاع_غزة بمناسبة #عيد_الفطر_المبارك، لرسم البسمة على شفاه الأطفال ولإدخال الفرحة والسرور في قلوبهم.#تراحم_من_أجل_غزة #الإمارات_وطن_الإنسانية… pic.twitter.com/MqgoGNd09w — الفارس الشهم 3 (@alfaresalshahm3) April 7, 2024

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز