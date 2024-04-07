الفارس الشهم3 توزع كسوة العيد على الأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة

المصدر:
  • البيان
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بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة قامت عملية الفارس الشهم3 بتوزع كسوة العيد على لأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لرسم البسمة على شفاه الأطفال ولإدخال الفرحة والسرور في قلوبهم.

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