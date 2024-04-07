محمد بن زايد: الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله أن الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها.

وقال سموه على منصة "إكس" :" الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها. وفي "يوم الصحة العالمي" نجدد التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم الصحة وجهود مكافحة الأمراض في العالم، انطلاقاً من إيماننا بأن المرض هو أحد أكبر معوقات التنمية والسلام والازدهار على الساحة الدولية.".

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