«دبي للإعلام» تعزز التواصل بين موظفيها وكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية وتعزيز التواصل مع كبار المواطنين، نظمت «دبي للإعلام» زيارة لعدد من موظفيها إلى مركز سعادة كبار المواطنين التابع لـ«دبي الصحية»، بهدف التفاعل وتعميق الروابط الإنسانية وترسيخ علاقات الحوار مع نزلائها من كبار المواطنين، من خلال تبادل الأحاديث الودية والاستماع إلى ذكرياتهم الجميلة، إلى جانب تناول وجبة الإفطار معهم ضمن أجواء أسرية مليئة بالمحبة والأمل، وهو ما ترك أثراً إيجابياً في نفوسهم.

مبادرة

وجاء تنظيم الزيارة في إطار مبادرة «معاً للخير»، التي أطلقتها «دبي للإعلام» بهدف تحفيز موظفيها على ممارسة التطوع في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية، وهو ما يعكس التزام المؤسسة برفع مستوى جودة الحياة الاجتماعية لكبار المواطنين، وسعيها المستمر لتحقيق رؤى دبي بأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والترفيه.

وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، اهتمام «دبي للإعلام» بتعزيز التواصل الإيجابي بين موظفيها وكبار المواطنين من خلال حرصها على المشاركة في الزيارات والفعاليات الاجتماعية والترفيهية لكبار المواطنين، تقديراً لمكانتهم وخبراتهم وما قدموه من بذل وعطاء في خدمة الدولة.

وقالت: «يشكل مركز سعادة كبار المواطنين قيمة حضارية تضاف إلى سلسلة إنجازات دبي والإمارات التي تسخر كل إمكاناتها لتعزيز استقرار وطمأنينة كبار المواطنين وضمان رفاهيتهم، وهو ما جعل من المركز منصة مرموقة للتواصل الإيجابي معهم، ما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي ومنظومة القيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي».

وأشارت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، إلى أن تقدير «دبي للإعلام» لهم ينبع من اهتمامها برفع مستوى جودة حياتهم، وهو ما يتماشى مع دعمها لأهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويحقق طموحاته.

وأضافت: «يشكل كبار المواطنين مصدر العطاء بما يمتلكونه من تجارب وخبرات وإسهامات عديدة في خدمة الدولة، والاهتمام بهم يسهم في ضمان تحقيق الاستقرار لهم والمجتمع وتحقيق السعادة والحياة الكريمة لهم».

مشيدة في الوقت نفسه بزيارة موظفي المؤسسة للمركز وتفاعلهم مع كبار المواطنين خلال أيام الشهر الفضيل، وقيامهم بالشراكة مع «لايك هوم» بتوزيع مجموعة من الهدايا عليهم، ما يعكس أصالة أبناء المجتمع المحلي.

من جانبها، رحبت الدكتورة سلوى السويدي، استشاري طب الأمراض الباطنية وطب المسنين، مدير مركز سعادة كبار المواطنين، بزيارة «دبي للإعلام»، موضحة تأثيرها الإيجابي في كبار المواطنين، وتعزيز إحساسهم بتقدير أفراد المجتمع لكل ما قدموه لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الزيارة تدعم توجه المركز بدمج كبار المواطنين في المجتمع.

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