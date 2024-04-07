مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» تحتضن عائلات آسيوية وأفريقية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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استضافت المواطنة رفعة مصلح العرياني، وشقيقها مسفر مصلح العرياني، رئيس جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة، وأفراد من عائلة العرياني، كلاً من شيفانا من جنوب أفريقيا مع زوجها وابنتها سيا، والدكتورة رابية من الهند.

ضمن إطار مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» التي انطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب في رمضان.

وقالت رفعة العرياني لـ«البيان»: «حرصنا على إبراز الهوية الوطنية من خلال ارتداء الملابس التقليدية الجميلة، وتقديم الطعام الشعبي المعتاد في شهر رمضان الكريم، وأثناء استضافتنا للجاليات الأجنبية دار بيننا وبينهم حوار جميل حول قيم المجتمع الإماراتي، مثل التسامح، وتعزيز ثقافة أن المجتمع الإماراتي أسرة واحدة يجمعها الخير والألفة والتكافل والرحمة».

وأوضح شقيقها مسفر، أن المبادرة تشكل فرصة أكبر لتحقيق التلاقي والتقارب من خلال مائدة الإفطار التي تجمع المواطنين والمقيمين للتعريف بالقيم الإماراتية، والإجابة أيضاً عن استفساراتهم والرد على تعليقاتهم حول الأعراف والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وأضاف: «حِرص المواطنين والمواطنات على استضافة أسر المقيمين على الإفطار في منازلهم في شتى إمارات الدولة، من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تعزيز أواصر التكافل والترابط المجتمعي».

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