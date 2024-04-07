شرطة دبي تمنح قنصل البحرين «ميدالية السعادة»

المصدر: دبي-البيان

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منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعود علي النصف، «ميدالية السعادة»، تقديراً لدوره الدبلوماسي البارز خلال فترة عمله كقنصل عام لمملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة.

وهنأ معالي الفريق المري، سعود النصف، لتعيينه سفيراً فوق العادة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، لسعود علي النصف، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من كبار الضباط.

وأكد المري، أن منح سعود النصف ميدالية السعادة يأتي تقديراً لدوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين الشقيقة في المجالات كافة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، تقدم سعود النصف، بالشكر والتقدير لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري على التكريم، مشيداً بالعلاقة القوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في المجالات كافة، مشيراً إلى المستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في الأمن والأمان.

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