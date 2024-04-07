شرطة أبوظبي تعزز انسيابية حركة المرور حول جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي جهودها في تنظيم حركة السير والمرور في المنطقة المحيطة بجامع الشيخ زايد الكبير ومداخله المختلفة وفي كافة الطرقات المؤدية إليه تعزيزاً لسلامة وصول الصائمين وتلافي أي ازدحامات مرورية وخصوصاً خلال الإفطار وأداء صلاة التراويح والتهجد.

كما نظمت حركة السير والمرور في كافة التقاطعات الرئيسة في أبوظبي والعين خلال توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ضمن مبادرات «أطعم تؤجر وكسر الصيام ورمضان معاً».

وحثت مستخدمي الطريق على توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم الانشغال بغير الطريق وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية.

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