«إسلامية الشارقة» توعي بأهمية زكاة الفطر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، عن تنظيم سلسلة من الدروس والمحاضرات في جميع مساجد الإمارة حول زكاة المال، وأهمية إخراجها، باعتبارها ركناً من أركان الإسلام، وبيان فضلها والمقاصد من إخراجها، والآثار المترتبة على فعلها في تحقيق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع.

كما تناولت الدروس، بيان فضل زكاة الفطر ومقصدها ومقدارها ووقتها، والتحذير من التهاون في إخراجها، وذلك ضمن برنامج الدائرة الرمضاني الحافل بالعديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الوعظية والتوعوية المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة. وأشارت الدائرة، إلى تخصيص 110 مساجد للجاليات غير العربية، لتنظيم هذه الدروس بعدة لغات.

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