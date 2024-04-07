شرطة دبي تكرّم شركاء فعاليات «مدافع الإفطار»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، يرافقه اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ فعاليات مدافع الإفطار، وذلك في مدينة إكسبو دبي.

وأثنى اللواء الغيثي، على دور الشركاء في تنفيذ فعاليات المدافع، التي تعد من العادات والتقاليد الإماراتية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن شرطة دبي من المؤسسات التي نجحت في خلق شراكات عديدة مع مختلف الجهات، وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص، بهدف بيئة مشتركة ومحفزة، تسهم في رفع مستوى الأداء في العمل، وتحقيق أعلى مستويات السعادة والإيجابية للمجتمع، عبر تنفيذ وإطلاق أنشطة ومبادرات في المجالات كافة.

وأضاف: «شرطة دبي تقدر وتثمن الدور الذي يقوم به الشركاء من مختلف الجهات، في دعم الجهود التي تصب في خدمة المجتمع، وتعزيز أمنه وأمانه، وجودة حياته».

وقدم اللواء الغيثي، هدية تذكارية، عبارة عن تحفة فنية على شكل قلعة مصنوعة من إعادة تدوير ظروف طلقات مدافع الإفطار للمكرمين، وهم «دبي للإعلام»، وإعمار العقارية، الوصل العقارية، مدينة إكسبو دبي، داماك، أب تاون مردف، الفيستيفال سيتي، وفندق نُزل حتا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز