شرطة أبوظبي و«ساعد» وأبشر يا وطن تكرم متطوعي «أطعم تؤجر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت شرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية وفريق أبشر يا وطن التطوعي الشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين المشاركين في مبادرة أطعم تؤجر تقديراً لجهودهم في توزيع وجبات الإفطار الرمضانية في عدد من المواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية في مدينة العين.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز العمل التطوعي الإنساني لدى أفراد المجتمع ونشر روح العطاء والتسامح وترسيخ معاني العمل الإنساني، وتضمنت بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار توفير هدايا للأطفال المشاركين من قبل شركة ساعد للأنظمة المرورية وتم توزيعها بمشاركة عدد من ضباط وأفراد مديرية المرور والدوريات الأمنية وإدارة المراسم والعلاقات العامة ومتطوعي فريق أبشر يا وطن ومشاركة دورية السعادة.

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