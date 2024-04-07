عطاء موظفي «كهرباء دبي» يصل إلى قرية في جمهورية بنين

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي حرص موظفيها على المشاركة في الأعمال الخيرية والمجتمعية طوال العام وقضاء آلاف الساعات التطوعية في العديد من المبادرات الإنسانية، والتبرع للأعمال الإنسانية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وتطلق الهيئة بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني» حملة داخلية لمنح الفرصة للموظفين للمشاركة في أعمال خيرية مستدامة في العديد من دول العالم، وتهدف الحملة هذا العام إلى إنجاز بئر «زايد الخير» في جمهورية مالاوي لخدمة أكثر من 10 آلاف شخص.

وأوضحت الهيئة أن تبرعات موظفيها العام الماضي أسهمت في توفير ألواح شمسية لتزويد مسجد وعيادة ومدرسة بالطاقة النظيفة في إحدى قرى مقاطعة بورجو في جمهورية بنين غرب أفريقيا، وذلك تحت إشراف جمعية دار البر الخيرية. وفي عام 2022، تم إنجاز «بئر زايد الخير» في جمهورية طاجيكستان.

وأكدت الهيئة أن العمل الإنساني يشكل نهجاً راسخاً في سياستها، حيث تتبنى استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على المبادئ والقيم الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات في العطاء والتكافل الاجتماعي، كما تحرص على تضمين هذا النهج الإنساني في جميع مجالات عملها وأنشطتها.

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