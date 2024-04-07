«سعود بن راشد الخيرية» توزع 4 آلاف طرد غذائي في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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وزعت مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، 4 آلاف طرد غذائي، و1000 كوبون غذائي، تسلمتها من بنك الطعام بدبي، استفاد منها 5 آلاف أسرة مواطنة ومقيمة، من مختلف مناطق إمارة أم القيوين.

وشملت الطرود الغذائية مواد أساسية، منها الطحين والأرز والزيوت ومختلف أنواع المعلبات، كما خصصت المؤسسة 4 سيارات لتلك المهمة.

وقال راشد الحمر مدير المؤسسة، إن المؤسسة وقعت اتفاقية شراكة مع (بنك الطعام) في دبي منذ 3 سنوات، بهدف توزيع الوجبات على الأسر المحتاجة والمتعففة بمشروع (حفظ النعمة)، والذي تسعى من خلاله لتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والمتعففين، وذلك استكمالاً للمشاريع والمبادرات التي تطلقها المؤسسة، والتي تعد الأولى من نوعها في إمارة أم القيوين، حيث إن فكرة المشروع قائمة على حفظ النعمة، وإعادة توزيعها على المحتاجين والمعوزين.

وأضاف الحمر أنه تم تخصيص 4 سيارات مبردة، وفريق عمل متخصص، إلى جانب المعدات والمتطلبات لتقديم كافة خدمات بنك الطعام بكفاءة واقتدار، للتعامل مع عملية توزيع إمدادات بنك الطعام، وتوصيل الخدمة للعديد من الأسر المستفيدة في مقار إقامتها، كما أن المؤسسة على استعداد لاستيعاب أي كمية من الإمدادات القادمة من البنك، وتوصيلها للمستحقين.

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