الإمارات ملتزمة بدعم ومساندة الصومال وشعبها

المصدر: مقديشو - وام

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التقى أحمد جمعة الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصومال الفيدرالية أمس، في مقديشو، مع محمود معلم، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الصومال.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصومال، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المتبادل في شتى المجالات.

وأكد الرميثي أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم ومساندة الصومال والشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، ومؤازرة مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية.

علاقات

وأوضح أن هذا نابع من مبدأ راسخ ومتجذر يجسد العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون المشترك والبناء مع الصومال في كافة الأصعدة، ومساندتها في تحقيق التنمية والازدهار.

شكر

من جانبه، أشاد محمود معلم بجهود دولة الإمارات في الجانب الإنساني والإغاثي، لافتا إلى أنها أكبر الدول الداعمة للصومال.

وأوضح أنّ دولة الإمارات تعتبر الصديق الموثوق للصومال، وأنها تفي بما تعد به خاصة في قطاع المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها.وقدّم الشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها على المساندة اللامحدودة التي تقدمها للصومال، وقدّم إلى سعادة الرميثي درعا تذكاريا، مثمنا الجهود التي يبذلها لتعزيز العلاقات الثنائية.

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