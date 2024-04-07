إقبال مجتمعي على المشاركة في فعاليات رمضانية يرعاها صندوق «الفرجان»

المصدر: دبي – البيان

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شهدت الفعاليات والمهرجانات الرمضانية التي تم تنظيمها برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، إقبالاً جماهيرياً من أبناء 15 فريجاً غطتها الفعاليات التي رعاها الصندوق خلال الشهر الفضيل، ممن حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التي وفرتها الأنشطة والتي جمعت بين الفنون الشعبية والموسيقى والرسم والتصوير والألعاب الشعبية وتحديات الطبخ إلى جانب المشاريع المنزلية، والمهرجانات والبطولات الرياضية المختلفة.

وجسد الإقبال الجماهيري الذي حظيت به الفعاليات خلال الشهر المبارك وشملت مهرجان (يمعتنا بين الغاف) ودورة حتا الرمضانية الرياضية، وبطولة هاتريك الرمضانية لكرة القدم، حرص أبناء فرجان دبي على المشاركة في الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والترفيه وتربط بين الماضي والحاضر وتعمل على ترسيخ التلاحم المجتمعي والتقارب والتلاقي بين أفراد أحياء دبي وتتيح مناخاً يساهم في تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة وتعمل على ترسيخ نظام حياة صحي.

واستهدفت الفعاليات الرمضانية التي رعاها الصندوق والتي اكتست بروحانيات الشهر الفضيل، كافة أفراد الأسرة عبر أنشطة وفعاليات تعزز القيم الإسلامية وتحقق التقارب والتلاقي وترسخ عناصر الهوية الوطنية واتباع نمط حياة صحي وتدعم ريادة الأعمال داخل الأحياء السكنية في دبي.

ترسيخ الترابط

وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: يعكس الإقبال الجماهيري الذي شهدته كافة الفعاليات التي رعاها صندوق الفرجان في شهر رمضان، حرص أبناء فرجان دبي على التفاعل مع المبادرات التي تستهدف ترسيخ الترابط بين أبناء أحياء دبي وتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.

وأكد أن المبادرات والمهرجانات التي رعاها الصندوق شهدت عدداً متنوعاً من الأنشطة التي عملت على تمكين المواهب المختلفة من أبناء الفرجان وتشجيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف، ونشر ثقافة الحياة بنمط صحي.

وتابع: ملتزمون في صندوق الفرجان بالعمل على تقديم الدعم والرعاية للفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات وتطلعات سكان فرجان دبي وبالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة، من أجل تحقيق مستهدفات الصندوق الساعي إلى تنفيذ برامج تعمل على خلق تجربة مجتمعية متميزة لحياة المواطنين في فرجانهم.

فعاليات متنوعة

واستقبلت المناطق المختلفة لمهرجان «يمعتنا بين الغاف» وعلى مدار 11 يوماً في الفترة من 19 إلى 29 مارس، 47430 مشاركاً وزائراً من مختلف الفئات العمرية، بمجموعة كبيرة وغنية بالفعاليات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية المتنوعة، والتي شملت عروضاً موسيقية ومسرحية وفعاليات تراثية ورسماً حياً وغيرها من الفعاليات التي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل رواد المهرجان.

وغطت فعاليات «مهرجان يمعتنا بين الغاف» تسعة فرجان مختلفة في دبي شملت كلاً من فريج: المزهر، ومردف، والخوانيج، ومحيصنة، ووادي العمردي، والعوير، وند الحمر، والراشدية، والطوار.

وتفاعل زوار المهرجان وخاصة الأطفال مع العروض التي حفل بها والتي رسمت ملامح البهجة والسعادة على وجوه الزائرين، ولا سيما الأنشطة التي حفل بها المسرح الرئيسي للمهرجان الذي شهد عدداً من الفعاليات التي قدمتها مواهب من فرجان دبي، وحصدت تفاعل وإعجاب الحضور.

واكتظت منطقة الأطفال الترفيهية بالزوار للاستمتاع والمشاركة في الأجواء الاحتفالية المختلفة وتجربة الألعاب المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسابقات التراثية التي استهدفت تعزيز الانتماء والولاء للوطن، وتنمية المهارات الشخصية لدى الأطفال.

وشهدت المسابقات التي حفل بها المهرجان، مشاركة واسعة من كافة فئات الجمهور، كما حظيت منطقة المطاعم بإقبال من جمهور المهرجان الراغب في تذوق قائمة منتقاة من المأكولات، حيث شارك في المهرجان أكثر من 21 مطعماً ومقهى وفرت أشهى المأكولات والمشروبات.

وشكل مهرجان «يمعتنا بين الغاف» منصة جيدة فتحت الباب واسعاً أمام ازدهار المشروعات المنزلية الخاصة بأبناء أحياء دبي، والانطلاق نحو المنافسة في عالم ريادة الأعمال من خلال الفرص الكبيرة التي وفرها المهرجان، الذي يعتبر نافذة مهمة تروج لمنتجات وإبداعات هذه المشاريع وبما يساعدها على شق طريقها سريعاً نحو الأسواق المحلية.

حيث شارك في المهرجان 15 مشروعاً منزلياً متنوعاً. وشهدت منطقة المشاريع، إقبالاً من الجمهور للتعرف على الصناعات اليدوية والحرف والفنون لا سيما التقليدية منها التي كان يمتهنها الآباء والأجداد بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن.

بطولات رياضية

كما استقطبت فعاليات دورة حتا الرمضانية الرياضية، التي غطت فريج حتا وحظيت برعاية صندوق الفرجان، عدداً كبيراً من الحضور الذين جاؤوا للاستمتاع بالأنشطة والبطولات الرياضية التي شملت عدة ألعاب هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للسيدات، وسباق الجري، ورفع الأثقال، والرياضات الإلكترونية.

وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 585 لاعباً رياضياً، الذين تنافسوا على جوائز بلغت قيمتها 270 ألف درهم، يتم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وحظيت الفعاليات المصاحبة التي شارك فيها كبار المواطنين، وكافة أفراد الأسرة، وشملت أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى إجراء سحوبات وتوزيع جوائز على الجمهور، بإقبال كبير من كافة أفراد المجتمع. وشهدت بطولة «هاتريك» الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها «أكاديمية هاتريك»، مشاركة كبيرة من جمهور خمسة فرجان في دبي هي: عود المطينة، وند الشبا، والبرشاء، والبرشاء (جنوب)، والورقاء، حيث استمتعوا بفنيات كرة القدم والتي قدمها 36 فريقاً على مدار 13 يوماً، في 3 أحياء في دبي.

وشارك في البطولة أكثر من 218 لاعباً من اللاعبين المنتسبين إلى مبادرة تعلم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان، حيث تم توزيعهم على 3 مراحل سنية: الأولى من سن 5 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة والثالثة من 12 إلى 14 سنة.

يذكر أن صندوق الفرجان يسعى إلى توفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية التي يقدمها المواطنون أو المؤسسات ذات النفع العام لتنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية في الأحياء السكنية للمواطنين، حيث تشمل مجالات عمل الصندوق، البرامج التثقيفية والتوعوية ومشاريع الأنشطة الترفيهية، ومشاريع الرياضات المجتمعية، ومشاريع الفعاليات الموسمية.

راشد الهاجري:

الإقبال على الفعاليات التي يرعاها الصندوق يعكس التفاعل مع المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة

الفعاليات أسهمت بتمكين المواهب وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة الحياة بنمط صحي

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