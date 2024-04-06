مركز النقل المتكامل بأبوظبي يعلن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: وام

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، مواعيد عمل جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، مؤكداً أن المواقف السطحية والتعرفة المرورية ستكون مجانية خلال العطلة.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 حتى نهاية العطلة الرسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.

وأوضح أن بإمكان المتعاملين الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني "www.itc.gov.ae"، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وبيّن أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

ونوه المركز إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي، لافتا إلى أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام الداخلية والضواحي ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع مع زيادة في عدد الرحلات لخدمات الضواحي حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد، مبينا أنه تم التنسيق فيما يخص خدمات حافلات النقل العام عبر المدن وعبر الإمارات، مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة والتي تتضمن آخر أيام شهر رمضان الفضيل وأيام العيد وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام.

وستعمل خدمتا "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، خلال العطلة من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، في حين ستعمل خدمة حافلات النقل الجماعي (ART) حسب جدول مواعيدها الاعتيادية من الأربعاء إلى الأحد بتواتر زمني كل 60 دقيقة.

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