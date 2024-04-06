طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئيا أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:34 ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 و الثاني عند الساعة 20:47 والجزر الأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:15 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 18 70 15

دبي 31 19 85 25

الشارقة 31 17 80 15

عجمان 30 20 85 25

أم القيوين 30 16 85 25

رأس الخيمة 32 17 70 20

الفجيرة 31 21 70 20

العـين 35 21 55 10

ليوا 36 21 50 15

الرويس 35 21 60 15

السلع 36 22 55 15

دلـمـا 33 23 75 25

طنب الكبرى / الصغرى 29 24 85 25

أبو موسى 28 24 85 25

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