مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ احترام الوقت هو سرّ التميز

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنّ احترام الوقت هو سرّ التميز، وأنّ تنظيمه وفق الأولويات هو صنعة الناجحين.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" : "تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ احترام الوقت هو سرّ التميز، وأنّ تنظيمه وفق الأولويات هو صنعة الناجحين، وأنّ استثماره في العمل والاجتهاد يؤتي ثماره ولو بعد حين".

وأضاف سموه: "تعلمت من مدرسة سموه أنّنا نملك جميعاً رصيداً واحداً من الساعات ونختلف ونتميز بما نصنعه بهذه الساعات، لأنّ الوقت هو الثروة التي تنطلق منها إنجازاتنا، ونحقق عبرها نجاحاتنا ونصنع بها ريادتنا الحضارية".

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