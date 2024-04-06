المصدر: وام

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أكد مسؤولون عاملون في القطاع الصحي على ان قطاع الخدمات الصحية في دولة الإمارات يشهد تطورا وإنجازات مهمة تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة وذلك إدراكا من القيادة الرشيدة على أهمية تقديم أفضل الخدمات الصحية وجميع الإمكانيات والوسائل المتطورة للقطاع الصحي وتوفير بيئة صحية مناسبة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأكد يوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل أن دولة الإمارات تحرص على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين وهو النهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " وبفضله تبوأت الإمارات مكانة بارزة في مجال الرعاية الصحية عالمياً.

وأضاف في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تسير على هذا النهج لتضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في كافة الخدمات الصحية.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تضع الصحة في مقدمة أولوياتها وبفضل رؤيتها الحكيمة أصبحت المنشآت الصحية في الدولة تستقطب أفضل الكوادر الطبية وتزود مرافقها بأحدث الأجهزة والمعدات الصحية وتطبق أعلى المعايير الصحية العالمية ليحصل المريض على أفضل رعاية طبية تنافس ما يتم تقديمه في كبريات المؤسسات الصحية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة بما يسهم في رفد القطاع الصحي بالكفاءات الإماراتية التي تتولى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى ، وذكر أن المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي حريص على تطوير خدمات علاج وتأهيل حالات الإدمان على يد أفضل الكوادر ووفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن المركز ماض في تطوير خدماته العلاجية والتأهلية بالتوازي مع تطوير خططه البحثية وعقد الشراكات وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية للوصول إلى أعلى معايير الجودة في تطبيق برامج التعافي من مرض الإدمان وفقا لرؤية حكومة أبوظبي 2030 .

واكد أن الدولة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمركز ما يعزز دوره في التوعية وعلاج الإدمان ويرسخ مكانته الرائدة أقليمياُ وعالمياً.

من جهتها قالت صفية المقطري الرئيس التنفيذي بالإنابة في مبادلة للرعاية الصحية دبي إن صحة وعافية المجتمعات تمثل عاملاً رئيسياً لتطور الدول وازدهارها لذلك يأتي يوم الصحة العالمي هذا العام تحت شعار "صحتي حقي" ليؤكد على أهمية تمتع أفراد المجتمعات بالخدمات الصحية المثلى التي تلبي احتياجاتهم الصحية وتعزز عافيتهم وتحميهم من الأمراض.

وأضافت قائلة : " لاشك أننا عازمون على دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات المعنية بالقطاع الصحي وحريصون على تبني أحدث الخيارات العلاجية والحلول الوقائية وتعزيز الوعي في المجتمع حول السبل المثلى لتجنب الأمراض السارية عبر تبني خيارات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن مسببات المرض ليكون مجتمع الدولة حصيناً من الأمراض وداعماً لنمو وازدهار دولة الإمارات".

ومن جانبه قال عمر النقبي الرئيس التنفيذي لمستشفى هيلث بوينت و الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في تصريح لـ"وام" إن يوم الصحة العالمي يمثل فرصة قيمة لنسلط الضوء على أهمية توفير خدمات صحية وطبية متميزة لجميع أفراد المجتمع باعتبار ذلك من حقوقهم المشروعة وتحت شعار هذا العام "صحتي حقي" نؤكد أننا عازمون على توفير أحدث الحلول العلاجية تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية فلا شك أن الدولة نجحت بتقديم نموذج يحتذى في القطاع الصحي على مستوى العالم بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومؤسساتها الطبية والصحية الحاصلة على أرفع الاعتمادات العالمية ونجاحها باستقطاب خبراء ومقدمي الرعاية الحاصلين على أعلى المؤهلات من شتى أرجاء العالم.

وقال الدكتور جيسون جراي الرئيس التنفيذي في أمانة للرعاية الصحية لـ"وام" إن دولة الإمارات تحرص على توفير بيئة معيشية صحية لسكانها مدعومة بمنظومة طبية متطورة تضع أفضل حلول الرعاية الصحية في متناول السكان وهو أمر ينسجم في المضمون الأهداف مع موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام "صحتي، حقي".

وأشاد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص والهيئات الصحية الناظمة للقطاع لتطوير الرعاية الصحية والارتقاء بها إلى مستويات متميزة عالمياً.

واختتم تصريحه قائلاً " باعتبارنا مزوداً رائداً على مستوى الشرق الأوسط في تقديم خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية فإننا في أمانة للرعاية الصحية ملتزمون بدعم صحة وعافية سكان الدولة".

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