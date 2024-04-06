المدينة المستدامة بدبي تطلق جلسات حسية مجانية في شهر التوحد

المصدر: دبي - وام

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أطلقت المدينة المستدامة في دبي، جلسات مجانية عامة توفر محتوى حسياً غامراً وملائماً لجميع الأفراد، لاسيما الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد أو غيره من التحديات السلوكية أو الحسية.

ويقدم البرنامج عرضاً حسياً يشتمل على المؤثرات البصرية والصوتية التي تبعث على الاسترخاء، وصُممت بعناية لخلق بيئة هادئة، وتخفيف حدة التوتر والقلق الناجم عن الاضطرابات الحسية.

وتُعرض جلسات المحتوى الحسي بتقنيات 360 درجة في مركز إيميرسي، الوجهة الجديدة للثقافة والفنون في المدينة المستدامة، وسوف تُدرج الجلسات ضمن برامج قرية سند، وستضاف إلى مجموعة الفعاليات والأنشطة العامة في المدينة المستدامة خلال شهر أبريل الجاري تزامناً مع شهر التوعية باضطراب طيف التوحد.

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