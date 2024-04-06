إعداد 7 آلاف وجبة لموظفي المهن المساعدة

المصدر: دبي - وام

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نفذ برنامج «طبخة الألف»، المنبثق عن بنك الإمارات للطعام، بالشراكة مع «متاجر فزعة»، إفطاراً جماعياً لموظفي المهن المساعدة.

وذلك في حديقة زعبيل بدبي بحضور مجموعة واسعة من الشركاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام البرنامج، خلال الفعالية، بإعداد وجبات لما يقارب 7000 مستفيد، بمشاركة 700 متطوع من عدة جهات تطوعية معتمدة في الدولة، إضافة إلى فريق البرنامج المؤلف من طهاة ومساعدين بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وبلدية دبي هو ما يجسد تضافر الجهود لإنجاح هذا العمل.

وانطلق البرنامج بداية شهر رمضان المبارك بجهود مجموعة من الشركاء المساهمين من المؤسسات والشركات الغذائية من القطاع الخاص، التي عملت على توفير كافة المواد اللازمة لتجهيز المطابخ، لتعزيز نجاح البرنامج وتحقيق المستهدفات الرئيسة منه، ومنها متاجر فزعة التي وفرت جميع المواد الغذائية اللازمة لإعداد الوجبات إضافة إلى مساهمين آخرين من القطاع الخاص.

وجمع البرنامج نخبة من الطهاة الإماراتيين والمقيمين لتحضير وجبات الطعام والتبرع بها إلى البنك، تعزيزاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية والتعاون في مجال حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف وتوزيعها على مستحقيها.

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