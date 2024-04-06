390 ألف مستفيد من «بازار المستهلك الرمضاني» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن عدد المستهلكين المستفيدين من مبادرة «بازار المستهلك الرمضاني» بلغ حتى يوم أمس 390 ألف مستهلك بنسبة نمو تجاوزت 62.5 % مقارنة بالنتائج المحققة خلال العام الماضي.

وقال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الإحصائيات المسجلة خلال الدورة الثانية من حملة «بازار المستهلك الرمضاني» تعكس مدى نجاح المبادرة وتحققيها المستهدفات المرجوة، مؤكداً أن نسبة رضا المستهلكين عن المبادرة فاقت 94.2 % فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات حماية المستهلك 95.5 %.

وأوضح الحمراني، أن دائرة التنمية الاقتصادية حرصت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تقديم تجربة استثنائية للمستهلكين، وذلك من خلال توفير منصات متنوعة تقدم منتجات وسلعاً رئيسية بجودة عالية وأسعاراً مخفضة تلائم احتياجات المستهلكين، وتسهم في تعزيز مستويات السعادة لديهم.

مشيراً إلى أن القيمة المالية للتخفيضات تجاوزت 30.7 مليون درهم، حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة في الحملة 7500 منتج بأسعار تنافسية وتخفيضات ملحوظة تستمر طوال فترة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن الدورة الثانية من البازار نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشراكة مع 7 من منافذ البيع الكبرى منها كنز هايبر ماركت، وجمعية أسواق عجمان التعاونية بجميع أفرعها، ومجموعة نستو، وكارفور في منطقة الجرف.

حيث قدمت أكثر من 5.000 منتج وسلعة رئيسية بأسعار مخفّضة خلال شهر رمضان المبارك والعيد، دون المساس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين خلال هذه المناسبات والمواسم.

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