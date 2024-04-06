«مالية عجمان» تحتفي بشهر الخير بمبادرات مجتمعية

المصدر: عجمان - وام

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نفذت دائرة المالية في عجمان مجموعة من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والإنسانية بالدولة.

والتي تهدف إلى تعزيز قيم العطاء وروح التضامن، وتعزيز جودة الحياة وسعادة جميع الفئات في المجتمع خلال الشهر الفضيل، وذلك حرصاً على التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لثقافة العمل التطوعي بين موظفيها.

وأكد مروان آل علي مدير عام دائرة المالية، إيمان الدائرة بأهمية دور الشراكة بين مؤسسات العمل الخيري والقطاع الحكومي في دعم استدامة العمل الإنساني، وتعزيز التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى التزام مالية عجمان الدائم بإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع وإسعاده بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والإنسانية بالدولة، مما له الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال آل علي، إن دائرة المالية في عجمان تعتز بجهود جميع العاملين لديها بمختلف مستوياتهم الوظيفية، في الإعداد والمشاركة في المبادرات المجتمعية وتنفيذها على مدار أيام الشهر الفضيل، وذلك حرصاً على إدخال الفرحة إلى قلوب مستحقيها.

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