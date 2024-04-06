«حمدان الطبية» و«سيريوس» الروسية تعززان قطاع الموهبة العالمي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وفداً روسياً من مؤسسة «الموهبة والنجاح» ومؤسسة «سيريوس» الروسية برئاسة إيلينا شميليفا رئيس مجلس الإقليم الاتحادي «سيريوس» في مقر المؤسسة.

وأتت هذه الزيارة في إطار سعي مؤسسة حمدان إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا واكتشاف الموهوبين.

وصرح الدكتور خليفة السويدي: «تأتي هذه الزيارة في وقت نسعى فيه إلى الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تطوير القدرات وتنمية المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ونرى في مؤسسة حمدان بأن تبادل الخبرات والشراكات الدولية يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تطوير القطاع التعليمي والبحثي في العالم والمنطقة بشكل عام ودعم الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات الموجهة إلى قطاع الموهبة العالمي بصفة خاصة».

وفي ختام الزيارة، التقى وفد المؤسسة الروسية مع عدد من الطلبة الموهوبين، حيث تم تبادل بعض الأفكار التي من شأنها فتح آفاق تطوير العلاقات بين الجانبين في اكتشاف ورعاية الموهوبين.

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