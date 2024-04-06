مركز الحفية لصون البيئة الجبلية يشهد أول ولادة للطهر العربي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن أول ولادة للطهر العربي في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وذلك في التوسعة الجديدة التابعة للمركز.

وفي هذا الإطار، قالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، إن أول ولادة للطهر العربي تعد باكورة نجاحات مشروع الطهر العربي الذي ينفذه المركز في توسعته الجديدة التي افتتحها مطلع شهر مارس الماضي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما أنه يعزز من تحقيق رؤى الهيئة وأهدافها الرامية إلى المحافظة على الحيوانات والطيور النادرة والأنواع المهددة بالانقراض، ومنها حيوان الطهر العربي الذي نجح المركز في إعادة توطينه في جبال الحجر، من خلال توفير بيئة طبيعية مثالية لتربيته وإكثاره، وجعلها موطناً لأكثر من 30 نوعاً مختلفاً من الحيوانات الجبلية.

وأشادت السويدي بجهود فريق العمل القائم في المركز في مجال رعاية البيئة الجبلية في المنطقة الشرقية بالإمارة، والسعي لترسيخ خطط الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة في صون التنوع البيئي والحيوي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز