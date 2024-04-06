صندوق الزكاة و«الإمارات للمتقاعدين» يوقّعان مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع صندوق الزكاة، مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع جمعية الإمارات للمتقاعدين، تحقيقاً لمفهوم التعاون والتكامل والشراكة بين الصندوق والجمعية بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وقع المذكرة كل من الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور عبيد صالح المختن، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين.

وأكد الدكتور محمد البلوشي في حفل توقيع الاتفاقية، أن أهم قواعد الاستراتيجية التي ينطلق منها عمل صندوق الزكاة هو معينها الاجتماعي الذي نبع من الأسس الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تهدف للارتقاء بمنهجية التنمية الاجتماعية، ما يسهم في جعل الفئات المستفيدة من أموال الزكاة جزءاً فاعلاً من عملية التنمية المنشودة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين.

وأوضح البلوشي، أن أحد الأهداف الاستراتيجية لصندوق الزكاة هو فتح آفاق التعاون مع الوزارات والمؤسسات التنموية والاجتماعية في الدولة والتركيز على مبدأ التواصل الفعال، مضيفاً أن الاتفاقية مع جمعية الإمارات للمتقاعدين تأتي ترجمة لهذه الاستراتيجية.

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