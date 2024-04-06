شرطة دبي تكرّم الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة والأفراد وطلبة مدارس حماية، الفائزين في المسابقات الرمضانية الدينية في دورتها الـ 41، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أنه منذ انطلاق أولى دورات المسابقات في العام 1983، شهدت تزايداً في عدد المُشاركين فيها من مختلف الفئات في كل عام، حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً، لما فيها من آثار إيجابية تنعكس على حياة الموظف، وتزوده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وقيم الصدق والأمانة الوظيفية التي تحث على التفاني وروح الفريق، والحيادية، والعمل على تحقيق العدالة، والشفافية.

وكرم معاليه في نادي ضباط شرطة دبي، الفائزين في المسابقات التي تبلغ قيمة جوائزها 334 ألف درهم، وتتضمن 3 فئات: «القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والجائزة الثقافية»، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة مدارس حماية.

كما كرم معالي الفريق المري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في «فئة الحافظ المتميز»، حفظ 10 أجزاء من مسابقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ 5 أجزاء، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ 3 أجزاء، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مـن الرجال في مسابقة الحديث النبوي، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الثقافية الدينية.

وفي تكريم الفائزين من النساء في مسابقة القرآن الكريم بنظام المتسابق الفردي، كرم معاليه الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة «الحفظ والتلاوة»، حفظ 10 أجزاء، والفائزات بالمركزين الأول والثاني في حفظ 5 أجزاء، والفائزات بالمراكز الأول والثاني والثالث في حفظ 3 أجزاء، والفائزات بالمراكز الأول والثاني والثالث في حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في أجمل تلاوة للقرآن الكريم، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى مـن النساء في مسابقة الحديث النبوي، والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الثقافية.

كما كرم معاليه، الإدارات العامة الحاصلة على أعلى جوائز على مستوى مشاركة الرجال فـي المسابقات بفئاتها الثلاث، حيث حصلت على المركز الأول، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمركز الثاني، الإدارة العامة لأمن المطارات، والمركز الثالث، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

كما كرم معاليه، الإدارة العامة الحاصلة عـلى أكثر عـدد من الجوائز في مسابقة القرآن الكريم بنظام «الفرق الجماعية»، وكان المركز الأول من نصيب الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ. وكرم معاليه، الطلاب والطالبات وأصحاب الهمم من مدارس حماية الـفائزين بـالمراكـز الأولى في مسابقة القرآن الكريم، وفريق العمل ولجان التحكيم في المسابقات.

وشهدت المسابقة هذا العام، تزايداً في المُسجلين فيها من مختلف الفئات مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد المشاركين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، 298 من الرجال والنساء وأصحاب الهمم على مستوى شرطة دبي، إلى جانب مشاركة 88 من طلاب وطالبات وأصحاب الهمم في مدارس حماية.

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