«الاتحاد» تخصص 3 حملات ترويجية على 2000 سلعة خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تعاونية الاتحاد»، عن تخصيصها 3 حملات ترويجية لعيد الفطر، تشتمل على خصومات وتخفيضات بنسبة تصل إلى 60% على 2000 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية، ضمن أهدافها وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن حملات التخفيضات والخصومات المخصصة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أن العروض ستتوفر في كل أفرع التعاونية المنتشرة في إمارة دبي، إضافة للمتجر الإلكتروني، على كل السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور التي سيتم الإعلان عنها بوسائلها المختلفة من مجلات ومنصات اجتماعية، بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمتسوقين.

وأشارت إلى أن حملة عيد الفطر تتضمن خصومات على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي منها الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأوضحت أنها ستتيح خيارات الطلب لجميع عروض التعاونية عبر المتجر الإلكتروني الذكي ضمن سياستها لإسعاد المستهلكين، إذ يحتوي المتجر الإلكتروني على خدمات ومزايا فريدة تعمل على تحسين تجربة المتسوقين، لافتة إلى أن التعاونية تتيح أيضاً خدمات التوصيل السريع والاستلام من فروع التعاونية ومشتريات الجملة وعروضها، وغيرها من المميزات التي تسهل عملية التسوق الإلكتروني.

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