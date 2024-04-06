«الإمارات للخدمات الصحية» وجامعة عجمان توسّعان آفاق التعاون

المصدر: دبي - وام

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وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، عبر وضع إطار عمل رسمي يعزز فرص التعاون والاستثمار في الخبرات والموارد في المجالات المساندة لتطوير مهارات الكوادر في التخصصات الطبية والصحية والإدارية كافة.

كما تهدف المذكرة، إلى توفير التدريب لطلبة جامعة عجمان في مختلف التخصصات وفق أعلى معايير الجودة والمهنية في تنفيذ البرامج التدريبية، بإتاحة المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لتدريب طلبة الجامعة من جميع الكليات، وتتيح الجامعة المرافق التعليمية التابعة لها لتدريب وتعزيز قدرات موظفي المؤسسة.

ويشمل نطاق ومجالات التعاون ضمن المذكرة، تبادل الزيارات والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والفعاليات، والتعاون في مجال الأنشطة البحثية والسريرية وبرامج التطوير والتعليم المستمر، وتبادل التقنيات المبتكرة والتنسيق في جميع المجالات عبر مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة عجمان يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسة والجامعة الرائدة في الدولة، ويبرز التزامها بتوسيع آفاق التعليم العالي وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات متنوعة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة ستعزز تبادل المعرفة والخبرات، وستسهم في تطوير برامج تعليمية مشتركة وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة، وستتيح الفرصة للطلبة للاستفادة من البرامج التدريبية والممارسات الطبية عبر الممارسات العملية في منشآت المؤسسة.

وتنص المذكرة على التنسيق مع مركز التدريب والتطوير لدى المؤسسة، وتوفير الخدمات الاستشارية والإشراف العلمي لدعم إقامة بحوث مشتركة في المجالات السريرية وكذلك الصحة العامة، فضلاً توفير مشرفين متخصصين من جامعة عجمان للإشراف على تدريب الطلبة.

كما تتضمن المذكرة تلبية الاحتياجات التعليمية وبناء القدرات والمهارات التخصصية في المجالات الصحية والإدارية المختلفة، عبر التعاون مع المؤسسة في مجال تصميم برامج تدريبية معتمدة إلى جانب التعاون في المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية في المجالات الطبية والتمريضية والفنية وتبادل الزيارات والخبرات والمعارف.

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