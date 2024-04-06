1600 أسرة استفادت من مشروع «مفاطر رمضان» في أفغانستان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، مشروع «المفاطر الرمضانية» في أفغانستان، حيث تم تنفيذ المشروع في مناطق مختلفة من أفغانستان واستفادت منه 1600 أسرة أفغانية طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى 180 ألف شخص، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المفاطر مليونين وسبعمائة ألف درهم.

وقامت المؤسسة، بتوزيع هذه المفاطر تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الأفغانية، واستفادت الأسر الأفغانية التي يبلغ متوسط عدد أفرادها 7 أشخاص من توزيعات السلات الغذائية كطرد غذائي يحتوي على تسعة أصناف من المواد الغذائية، مثل الأرز والسكر والطحين والفاصوليا والحمص والزيت والشاي والملح وغيرها. ويكفي هذا الطرد الأسرة طيلة شهر رمضان الكريم، وبلغ عدد الأسر 1600 أسرة في ولايتي هلمند التي تبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة كابول، وولاية قندهار التي تبعد 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

وفي العاصمة كابول ومناطق قندهار وهيرات وهلمند وكوست وغزني، تم توزيع ألف وجبة يومياً في كل منطقة بمجموع 180 ألف وجبة طيلة الشهر الفضيل لإطعام أكبر عدد ممكن من المحتاجين في رمضان، حيث يوجد عدد كثير من الذين لا يملكون قوت يومهم، وذلك ضمن البرامج الإنسانية التي تنفذها المؤسسة تجسيداً لأواصر الأخوة مع الشعب الأفغاني الشقيق، التي تهدف لخدمة الفقراء والمحتاجين أينما كانوا، والتي نادى بها ديننا الحنيف، وإرساء قيم ومعاني التكافل والتراحم بين المسلمين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز