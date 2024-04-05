"تعاونية الاتحاد" توصي بتوزيع 15% عائدات الأسهم و5% للمشتريات

المصدر: البيان

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أوصى مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، بتوزيع 15% من عائدات الأسهم و5% على المشتريات خلال اجتماع أمس اعتمد خلاله البيانات الختامية عن العام المالي 2023 بأرباح صافية بلغت 296.86 مليون درهم.

وفي التفاصيل، اعتمد مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، البيانات الختامية عن العام المالي 2023 بأرباح صافية بلغت 296.86 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس توصية الإدارة التنفيذية لتوزيع الأرباح لسنة 2023 بعائد 15% على الأسهم وعائد 5% نقداً على المشتريات. ورفع المجلس اقتراحه إلى الجمعية العمومية.

وكانت تعاونية الاتحاد وزعت 22% (22 فلساً للسهم) عن العام 2022، و5% من مشتريات المساهمين، وذلك بعدما تم رفع التوزيعات مقارنة بتوصية مجلس الإدارة موزعة بين 20% نقداً (20 فلسا للسهم) وعائد على مشتريات المساهمين بنسبة 3%.

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