الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية تسجل رقماً قياسياً في عدد المُسجلين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، اليوم، عن إغلاق باب التسجيل لدورتها الثامنة.

وقد شهدت الجائزة اهتماماً ومشاركةً كبيرين هذا العام، إذ حققت زيادة منقطعة النظير في التسجيلات المكتملة، بلغت 76٪، مقارنةً بالنسخة السابقة، لتبلغ بذلك رقماً قياسياً تمثَّل بالوصول إلى أكبر عدد من المُسجلين منذ إطلاقها عام 2014.

وتم استلام طلبات المشاركة من مجموعة واسعة من المهتمين، بما في ذلك الأفراد والمجموعات والمؤسسات من 65 دولة حول العالم، حيث بلغت نسبة المتقدمين من أفريقيا 75%، و23% من آسيا، و1% من أوروبا، والباقي من الأمريكتين وأوقيانوسيا. وقد تلقينا طلبات من مشاركين من 9 بلدان جديدة، وهي: المكسيك، والنرويج، وبولندا، وتايلاند، وهولندا، وجمهورية التشيك، وجيبوتي، وكوريا الجنوبية، وموريشيوس. وقد أسهمت هذه المشاركات في إبراز أهمية الجائزة ونجاحها في الوصول إلى جمهور أوسع ودورها الفعّال في تعزيز مكانة اللغة العربية على المستوى العالمي.

هذا وتشير الإحصاءات الرئيسة الأخرى من التسجيلات إلى أن الأفراد شكلوا 93% من جميع المشاركات، حيث تصدر محور التعليم معظم المشاركات، مشكلاـً 53% من جميع الطلبات المُقَدَّمة، ما يدل على الاهتمام الشديد للمتقدمين ومشاركتهم النشطة في المساعي التعليمية المتعلقة باللغة العربية.

وقال سعادة بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية: "يعكس الرقم القياسي لعدد المسجلين في جائزة محمد بن راشد للغة العربية هذا العام تصاعد الاهتمام العالمي باللغة العربية، ويُبرز الدور الرئيس لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز لغتنا وإبراز قيمتها للعالم. وأضاف سعادته، "تبرز الجائزة إرث اللغة العربية العريق ودورها في عالمنا المعاصر وقيمتها بوصفها لغةً للمستقبل، ويعد ذلك من أهدافنا الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وتُخصص جائزة محمد بن راشد للغة العربية ما يقارب 2.8 مليون درهم إماراتي (770 ألف دولار أمريكي) لتوزيعها جوائز على مختلف المحاور وهي: التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، بالإضافة إلى السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، مما يؤكد التزامها الدائم بتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً.

وتتضمن فئات الجائزة: أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر، وأفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر)، وأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأفضل تطبيق ذكي للغة العربية ونشرها، وأفضل مبادرة لمعالجة اللغة العربية تقنياً، وأفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، وأفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام، وأفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط، وأفضل مشروع تعريب أو ترجمة، وأفضل عمل فني أو ثقافي أو فكري لخدمة اللغة العربية، وأفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع المعرفة.

ومنذ انطلاقتها، تَوّجت أكثر من 60 فائزًا خلال سبع دورات سابقة. هذا يعكس الأثر البارز للجائزة ونجاحها في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

تأتي الجائزة، التي تتولى مكتبة محمد بن راشد، مهمة تنظيمها وإدارتها، ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تقدير الجهود المبذولة من قبل الأفراد والمؤسسات في تعزيز ونشر اللغة العربية، وتسهيل تعلمها وتعليمها. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً ودعم الجهود المبذولة من قبل الجهات المهتمة بفعالية بتنميتها وتطويرها ونشرها. سيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل خاص من المقرر عقده في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز