مجانية "المواقف ودرب" في أبوظبي خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن مجانيةً المواقف السطحية ونظام التعرفة المرورية "درب" ابتداء من "الاثنين الموافق 8 أبريل وإلى الأحد 14 للشهر نفسه.

إسعاد المتعاملين

وأوضح أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024 إلى نهاية العطلة الرسمية، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من جهته نوه النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

حافلات النقل

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال العطلة، فقد أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام الداخلية والضواحي ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الضواحي حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.

وبخصوص خدمات حافلات النقل العام عبر المدن وعبر الإمارات، فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة والتي تتضمن آخر أيام شهر رمضان الفضيل وأيام العيد وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام.

اما بالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال العطلة.

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