تجارب رمضانية رائعة وأجواء مميزة بانتظار سكان وزوار دبي في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من رمضان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيكون سكان دبي وزوارها على موعد مع أجواء مميزة مليئة بتجارب مميزة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حملة #رمضان_في_دبي التي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتنظيم من مؤسسه دبي للمهرجانات. ويشمل ذلك مجموعة من الألعاب النارية، والعروض الضوئية، وتجارب الإفطار والسحور، والأسواق الليلية، والفعاليات المجتمعية، وغيرها من الأنشطة التي تعزز الروابط الاجتماعية، وترسخ التقاليد الإماراتية الأصيلة والقيم الإنسانية التي يحملها الشهر المبارك.

عروض تسوق مع قرب حلول عيد الفطر

تُطلق مجموعة من العلامات التجارية والمتاجر في جميع أنحاء دبي عروضاً ترويجية بأسعار تنافسية للباحثين عن هدايا العيد. وتشمل تلك العروض المنتجات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والأزياء، ومستلزمات العناية بالصحة والجمال، ومنتجات الأطفال والهدايا، كما تقدم فرصة أخيرة للحصول على المنتجات الرمضانية ذات الإصدار المحدود قبل نهاية الشهر الكريم، وذلك لدى متاجر الكثير من العلامات التجارية مثل "ستيلا مكارتني"، و "وجوه"، و "ألدو". وستقدم مجموعة دبي للمجوهرات حتى يوم 14 أبريل هدايا مجانية مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى استرداد نقدي بقيمة نصف المبلغ المدفوع، وذلك لتحفيز الجمهور على شراء هدايا مميزة لا تُنسى.

عروض ضوئية مبهرة

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عروض الألعاب النارية في نهاية الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً من الجمعة إلى الأحد. ويمكن للزوار الاستمتاع بدرجات الحرارة اللطيفة في المساء والإطلالات الخلابة على خور دبي والأجواء المجتمعية المبهجة أثناء تجولهم بين الأكشاك الموجودة في السوق لشراء منتجات الحرف اليدوية المحلية.

ولتعزيز تجارب الزوار، تنير عروض الإضاءة الوجهات الشهيرة في دبي. كما يبهر مهرجان الأضواء الذي يعد جزءاً من فعالية "أطياف رمضان"، سكان دبي وزوارها بالعروض الضوئية الرائعة يومياً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، وذلك في مجموعة من الوجهات مثل السيف، ودبي فستيفال سيتي، ومسجد الحباي، ومسجد جميرا الكبير. وتستمر العروض الضوئية المذهلة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وحتى يوم 14 أبريل.

أطباق شهية

يمكن لسكان دبي وزوارها قضاء عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر رمضان في التعرّف على مجموعة من الأطباق العالمية التي يتم تقديمها على موائد الإفطار والسحور في المطاعم العالمية والمشهورة وأيضا المحلية في مختلف أنحاء المدينة.

ويعد مهرجان "شارع المأكولات في رمضان"، الذي يقام في منطقة الكرامة، من الوجهات المفضلة لقضاء أمسيات رائعة بصحبة العائلة والأصدقاء، إضافة إلى الخيم الرمضانية الرائدة في "حيّ رمضان" في جميرا أبراج الإمارات، ومدينة جميرا.

وتعتبر "سيتي ووك" وجهة مثالية لعيش تجربة ترفيهية في الهواء الطلق، حيث تستضيف سوقًا ليلياً يضم المئات من متاجر التجزئة والمطاعم التي تجذب الزوار. ويقع السوق بالقرب من ذا جرين بلانيت، ويتيح لزواره فرصة شراء مجموعة متنوعة من الإكسسوارات الفريدة والمناسبة كهدايا للعيد. كما يستضيف مجلس الخوانيج فعالية "رمضانيات في ذا هب" بمشاركة مجموعة متنوعة من المتاجر المحلية، والتي توفر فرصة لقضاء أوقات ممتعة تتضمن تجربة مأكولات شهية من مختلف الثقافات، والاستمتاع بالأجواء المجتمعية.

ولاستكشاف المطاعم والعروض وتوفير أفضل التجارب خلال شهر رمضان، يتيح تطبيق "Everything App" المتخصص في تصفح المطاعم والتخفيضات من "كريم" لسكان دبي وزوارها، الاطلاع على باقات الإفطار والحجز والدفع مسبقاً بخدمة DineOut لأكثر من 150 وجهة، بما في ذلك مطعم جونز داون تاون دبي، والتراس بين الأبراج في جميرا أبراج الإمارات، ومجلس السلطان في جميرا زعبيل سراي. ويمكن للعملاء الاستفادة من التخفيضات التي تتراوح بين بين 15 و40 بالمئة على أسعار الوجبات في جميع الوجهات، إلى جانب تخفيضات إضافية بنسبة 30 بالمئة على خدمة "هلا تاكسي" عند الانتقال إلى وجهات تناول الطعام.

ترفيه عائلي في الهواء الطلق

مع استمرار الطقس المُعتدل، يمكن للعائلات قضاء يوم ممتع في استكشاف أكشاك المنتجات المحلية في سوق رايب بحديقة أكاديمية الشرطة في دبي أيام السبت والأحد. ويمكن للزوار التسوق لشراء المنتجات العضوية وزيارة المتاجر المتخصصة في العناية بالصحة، بالإضافة إلى شراء هدايا فريدة من نوعها وأزياء رائعة للاحتفال بعيد الفطر.

ويمكن لعشّاق المغامرات قضاء يوم رائع في جبال حتّا الخلابة، مع الاستمتاع بتخفيضات 50 بالمئة على عروض المغامرات في الهواء الطلق في حتا وادي هب.

أمسيات رائعة في الأسواق الرمضانية

تستمر الفعاليات الليلية في دبي في عطلة نهاية هذا الأسبوع مع مجموعة مختارة من الأسواق، حيث تستضيف العديد من الوجهات الشهيرة فعاليات فريدة تجمع الأصدقاء ضمن أجواء عائلية استثنائية. ويمكن لزوار بوكس بارك، التجول في الممرات المزينة بالفوانيس، والمشاركة في معرض رمضان الفني، الذي يقدّم لمحة رائعة عن تقاليد رمضان وعاداته الأصيلة. كما توفّر منافذ المأكولات المتنوعة خيارات رائعة من وجبات الإفطار، كما يقدم الباعة تشكيلة واسعة من العباءات ومنتجات الديكور والإكسسوارات والهدايا ضمن "بازار رمضان"، الذي يُقام خصيصاً احتفالاً بالشهر الكريم.

وتستقطب فعالية "حيّ رمضان" في مدينة إكسبو دبي الزوار لقضاء أجمل الأمسيات ضمن تجارب استثنائية تتضمن فعاليات وأسواقاً وأنشطة للأطفال، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من وجبات الإفطار التي تتراوح ما بين الأطباق المحلية والمأكولات العالمية. وسيسعد زوار مناطق السيف، والخوانيج، وبلوواترز في عطلة نهاية هذا الأسبوع بمجموعة من التجارب الأصيلة مثل: المسحراتي، وموسيقى العود، والقانون. كما يوفر سوق فستيفال باي الليلي في دبي فستيفال سيتي لزواره من جميع الأعمار فرصة المشاركة في ورش العمل والأنشطة الثقافية، واستكشاف المنتجات التي تعرضها المتاجر مثل الأزياء الموسمية والهدايا والمنتجات الغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز