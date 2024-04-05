"كهرباء دبي" تعزز كفاءة إدارة وتوزيع المياه بالأنظمة الذكية

المصدر: البيان

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تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع توقعات الطلب للسنوات القادمة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة، وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، مما أسهم في ترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه وذلك من خلال العديد من التقنيات المبتكرة والأنظمة الذكية ومنها:

أنابيب الزجاج المقوى إيبوكسي

اعتمدت الهيئة أنابيب الزجاج المقوى إيبوكسي (GRE) لنقل المياه التي توفر عدداً من المزايا أبرزها مقاومة التآكل مقارنة بأنظمة الأنابيب التقليدية.

نظام إدارة توزيع المياه الذكي

يعمل على تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة للهيئة، وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه، وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد في شبكات المياه، ويعتمد "نظام إدارة توزيع المياه الذكي" على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة، ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة، ووحدات تحكم طرفية يتم تركيبها على نقاط اتصال أنابيب النقل مع التوزيع، ومن ثم ربطها مع أنظمة الإشراف والتحكم عن بعد للمياه (اسكادا) ونظام إدارة هيدروليكي متطور، مما يحسّن دقة تحديد مواقع الأعطال وعزلها، علاوة على خفض النفقات.

نظام محاكاة حالات تسريب أنابيب المياه

نظام ذكي ومتطور لمحاكاة مختلف حالات تسريب أنابيب نقل المياه، بما يتيح تقييم وتطوير واختبار تقنيات جديدة لرصد التسريبات. وطوّرت الهيئة النظام، بالاعتماد على برمجيات وأجهزة قائمة على مفهوم «إنترنت الأشياء»، ما يسمح بمراقبة النظام والتحكم به عن بُعد بشكل كامل، ويشتمل النظام على أنابيب نقل ذكية مزوّدة بحساسات لمراقبة المؤشرات الهيدروليكية وجمع البيانات الخاصة بضغط المياه والتدفق ودرجة الحرارة، فضلاً عن التحكم بمنصّة «إنترنت الأشياء»، التي تعمل على تخزين البيانات، وقد تمكنت الخوارزميات المتطوّرة من تحديد حالات التسريب بدقة وصلت إلى 94.4%.

ومن أبرز ابتكارات الهيئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة شبكة المياه خدمة "آي سيرفيسiService " حيث يتم جمع البيانات التشخيصية للعدادات لرصد انقطاع الخدمة ومباشرة إجراءات إصلاح الأعطال تلقائياً، وتقنية "رصد أعطال العدادات" التي تعتمد على تنبيهات العدادات الذكية؛ ومشروع "هيدرونت" المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته الهيئة لمراقبة شبكة المياه في إمارة دبي والتحكم بها عن بعد، ويمتاز المشروع بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة (سكادا) وقدرته على توفير بيانات لحظية عن حالة الشبكة إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوانٍ دون أي تدخل بشري بما يعزز كفاءة شبكة المياه وعزل أنابيب المياه في دبي إلى جانب توفير الجهد والوقت. وفاز المشروع بالجائزة الفضية عن فئة «فكرة العام للفريق» ضمن جوائز "قمة الأفكار الأمريكية 2020".

تقنية "الكرة الذكية"

تعتمد التقنية على انتقال الكرة الذكية داخل الأنابيب بسرعة تعادل سرعة تدفق المياه، لالتقاط الأصوات الصادرة عن الشوارد أو جيوب الغاز أو تسرب المياه داخل الأنابيب، ثم يقوم برنامج ذكي بتحديد مكان التسريب، وأسهمت تقنية "الكرة الذكية" في الكشف عن 81 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في إبريل 2021 وحتى نهاية 2023. وتعمل التقنية على تقليل النفقات التشغيلية حيث يتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه قبل أن يزداد حجمها وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه.

وتوفر الهيئة للمتعاملين الأدوات اللازمة لتعزيز كفاءة استهلاكهم للمياه، ومنها الشبكة الذكية والعدادات الذكية، إلى جانب باقة من الخدمات والمبادرات التي تتيح لهم مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي ومنها:

خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"

كما نجحت الهيئة من خلال خدمتها "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" منذ انطلاقها وحتى 31 ديسمبر 2023 في رصد 1,811,681 حالة تسرب في توصيلات المياه بعد العداد، 36,005 خلل، و13,397 حالة زيادة أحمال. وترسل الخدمة إشعارات آنية للمتعاملين في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارعوا إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للحد من الهدر.

حملات توعوية:

انطلاقاً من تعزيز كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر أطلقت الهيئة العديد من الحملات الترشيدية والتوعوية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المياه من خلال الاستخدام الأمثل لها كما هدفت الحملات أيضاً إلى تعريف المعنيين على إنجازات الهيئة ومبادراتها واستراتيجياتها التي تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. ونظمت الهيئة أيضاً حملات توعوية عبر القنوات الداخلية للهيئة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومسابقات داخلية وخارجية لتحفيز الموظفين والمتعاملين على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. إلى جانب ذلك، تقيم الهيئة مجموعة من المحاضرات الافتراضية على مدار العام لرفع مستوى وعي الطلاب والهيئات التدريسية في المنشآت التعليمية، حول دورهم في دعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى دعم العمل المناخي، من خلال تبني سلوكيات إيجابية في العمل والمنزل، كذلك أقامت الهيئة فعاليات توعوية في القرية العالمية بحضور شخصيات الهيئة نور وحياة، لتعريف الأطفال والنشء الجديد على اليوم العالمي للمياه.

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