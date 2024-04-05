سفارة الإمارات في سيؤول تستضيف إفطاراً رمضانياً

المصدر: سيؤول - وام

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استضاف عبدالله سيف النعيمي، سفير الإمارات لدى كوريا، إفطاراً رمضانياً تحت عنوان «التسامح» في مقر إقامة السفير في العاصمة الكورية سيؤول، احتفاء بقيم الحوار والتفاهم والتعايش وتعزيزها.

حضر المناسبة، التي تهدف إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتفاهم المشترك والتسامح، عدد من المسؤولين الكوريين البارزين بينهم تشانج مو كيم، الأمين العام للمجتمع الكوري العربي، وضيوف من عدة أديان ومسؤولين من المجالين الأكاديمي والإعلامي، وعدد من الشخصيات العامة والمؤثرين.

كما يعكس الحدث الذي يتم تنظيمه سنوياً، رسالة التسامح، ويدعو إلى المشاركة في الحوار بين الثقافات والأديان تعزيزاً لمبادئ التعايش والتسامح والسلام.

وألقى السفير النعيمي كلمة ترحيبية قال فيها: «في دولة الإمارات نحتفل بشهر رمضان من خلال كسر حواجز العرق واللون والجنسية. وهنا، بين الثقافات واللغات والتقاليد المتنوعة نتبنى قيمة التسامح التي تميز أمتنا».

وأضاف: «تعد دولة الإمارات مثالاً للتعايش والتسامح، حيث تعم المجتمع الإماراتي روح التسامح والاعتدال واحترام الآخرين، دولة الإمارات هي الوطن الذي يوفر حياة كريمة للجميع فوق أرض تسودها المحبة والسلام».

وقبل بدء الإفطار، عرض على الحضور مقطع فيديو حول التسامح باعتباره من الركائز والقيم المتجذرة بين أبناء الإمارات.

كما أتيح للحضور فرصة معايشة الأجواء والتقاليد الإماراتية، والاطلاع على تجربة التنمية والازدهار في الإمارات، كونها الشريك الرئيس لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط.

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