المكرمة دعم حقيقي للتعليم وتسهم في توفير الفرص المتساوية للجميع

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتغطية المستحقات المالية المتبقية على الطلبة المقيمين المسجلين في المدارس الحكومية، والتي بلغت 155 مليون درهم، تأتي تجسيداً لاهتمام سموه الكبير بقطاع التعليم وإيمانه بضرورة رفد الأجيال المقبلة بأدوات تقدمها لتكون قادرة على صناعة المستقبل وترك بصمة لها نحو التطور والتقدم والتصدر على المستوى العالمي.

كما ثمن أولياء أمور، المكرمة التي تسهم في تخفيف العبء المالي عنهم، وتأمين فرص التعليم لأبنائهم، معتبرين أن هذه المبادرة السخية بادرة إنسانية تعكس رؤية القيادة الحكيمة واهتمامها بمستقبل الشباب وتطوير المجتمع، مشيرين إلى أنها دعم حقيقي للتعليم وتخفيف للأعباء المالية التي يتحملونها، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعليم وتوفير الفرص المتساوية للجميع، كما تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع التعليم وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد أولياء الأمور، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على حياة أبنائهم وتعزيز فرصهم في الحصول على تعليم مميز وشامل.

وتأتي المكرمة في سياق سلسلة من المبادرات الاجتماعية والتنموية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يسعى سموه بشكل مستمر لتحقيق رفاهية وازدهار المجتمع الإماراتي وتعزيز جودة الحياة لجميع المقيمين في الدولة.

وعبرت وداد أبو الفتوح، عن شكرها وامتنانها للمبادرة في دعم وتمكين أولياء الأمور المقيمين، من خلال سداد الرسوم الدراسية المترتبة عليهم في المدارس الحكومية، موضحة أن هذه المكرمة ستسهم في تخفيف العبء المادي عن الأسر وتحسين جودة حياتهم.

رؤية

وأضافت أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس رؤية القيادة الحكيمة والتفاني في خدمة المجتمع، وتجعلنا نفخر بالعيش في مجتمع محب ومتسامح يسعى لتحقيق التقدم للجميع. ‏كما قال أيمن النقيب، ولي أمر: «نقدر الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق التقدم والتطور في الإمارات.

والتزامه بتعزيز التعليم والتربية كركيزة أساسية في تطور المجتمع»، موضحاً أن هذه المبادرة تعكس رؤية سموه وتأكيده على أهمية الاستثمار في الشباب كمستقبل واعد. من جهته، قال محمود فرغل، ولي أمر: هذه المكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة مهمة لتخفيف العبء وتمكين الأهل من تأمين التعليم للأبناء.

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