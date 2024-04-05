مأدبة إفطار للسفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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أقام مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، مأدبة إفطار رمضانية للسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الإمارات، بحضور معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وأكد الدكتور سعيد الشامسي، رئيس مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، في كلمة ترحيبية، أن المجلس حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات واللقاءات التي تعكس قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر الراسخة في مجتمع دولة الإمارات. وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة لتعميق أواصر الإخاء والصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وللتعرف على الثقافات الثرية والمتنوعة في شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر رمضان المبارك.

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