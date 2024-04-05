جمعية دبي الخيرية تكفل 13900 يتيم

المصدر: دبي - وام

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نظمت جمعية دبي الخيرية حفلاً للأطفال الأيتام في إطار مبادرتها الرمضانية «فرحة يتيم» بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية.

حضر الحفل أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، وحنان أحمد الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر في «دو»، وبمشاركة الأطفال الأيتام وأمهاتهم وذويهم وعدد من مسؤولي الجمعية وأعضاء من مجلس «دو» للشباب.

وقال أحمد السويدي في كلمته خلال الحفل، إن الجمعية تولي الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية منذ نشأتها قبل 44 عاماً، وتكفل 400 يتيم داخل الدولة و13500 خارجها موزعين في 14 دولة بمستحقات مالية تبلغ 12 مليون درهم هذا العام، لافتاً إلى أن مبادرة «فرحة يتيم» هي جزء من المشاريع التي تنفذها «دبي الخيرية».

وقدمت نورة ناصر مدير إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رئيس مجلس «دو» للشباب، الشكر لدبي الخيرية على تنظيم هذه المبادرة الطيبة لرعاية الأطفال الأيتام. تخلل الاحتفال مسابقات وجوائز وفقرات للألعاب الترفيهية، إضافة إلى توزيع كوبونات الملابس والعيدية والهدايا.

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