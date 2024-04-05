شراكة استراتيجية بين «أدنيك» وشرطة أبوظبي في «آيسنار 2024»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية، أن الدورة الثامنة والأكبر من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2024)، ستكون بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ومن المقرر أن يقام المعرض تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 21 إلى 23 مايو القادم.

وتعقد الدورة الجديدة لـ «آيسنار أبوظبي 2024» تحت شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني»، الذي يجمع بين جهات ومؤسسات الأمن الوطني والأمن السيبراني، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق عالم أكثر اتصالاً وأماناً.

وستركز الدورة الثامنة من «آيسنار 2024»، على عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية، وتعزيز الشراكات التجارية بين الشركات العاملة في القطاعات الأربعة للأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية البنية التحتية الحيوية.

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي: «سعداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن نكون شريكاً استراتيجياً لمعرض «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي يعد منصة رئيسية متخصصة للتواصل وتبادل الأفكار حول الأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون والحماية».

وأفاد بأن معرض «آيسنار 2024» يعزز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني، على المستوي المحلي والإقليمي، ويسهل تبادل أفضل الممارسات، مما يزيد من فرص تعزيز التعاون والشراكة طويلة الأمد على نطاق عالمي.

وقال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يجمع آيسنار أبوظبي 2024، خبراء بارزين في العديد من المجالات الحيوية بما في ذلك الأمن الداخلي والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون من أجل تبادل الابتكارات والأفكار وبناء شراكات جديدة وصياغة الروية المستقبلية لقطاع الأمن بمفهومه الشامل».

وأكد السعي من خلال تنظيم واستضافة معرض «آيسنار 2024» إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تبني التقنيات المتطورة، لتعزيز الأمن الوطني وبناء القدرات من أجل مواجهة التحديات الأمنية العالمية خلال السنوات القادمة.

ويعد «آيسنار أبوظبي 2024» منصة عالية التأثير تسهل الوصول المباشر إلى المتخصصين والمشترين الحكوميين الإقليميين، كما تساعد المبادرات المختلفة لتأسيس قنوات اتصال للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز أفضل الممارسات وتسريع استيعاب الابتكار في مواجهة التحديات الأمنية ودرء المخاطر والوقاية، والاستجابة لتمكين المجتمعات الوطنية، والاستفادة من تقنيات الأمن السيبراني من أجل تجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها كافة دول العالم باستمرار.

ويقدم «آيسنار أبوظبي 2024» أحدث الابتكارات وأفضل الحلول الأمنية ويوفر فرصاً مثالية للأعمال التجارية والشبكات بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية المرافق الحيوية.

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