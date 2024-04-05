مبادرة «أفطر» تعزز الترابط والتلاحم المجتمعي

المصدر: دبي ــ البيان

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تنسجم المبادرة الرمضانية «أفطر»، التي أطلقها بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، في مضمونها وأهدافها مع التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، ودوره في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة مختلف شرائح المجتمع، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع، وإبراز مشاعر الألفة والمحبة والترابط بين شرائحه المختلفة.

مواقع معتمدة

وأوضحت مروة آل رحمة رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، أن فكرة المبادرة تقوم على تجهيز وجبات الإفطار وتسليمها للأسر المتعففة المسجلة لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة وذلك بشكل يومي، عبر مرور الأسر بمركباتهم الخاصة بعد أن يتم تجهيز هذه الوجبات من قبل المتطوعين في مواقع التوزيع المعتمدة في كافة إمارات الدولة، بما يعكس قيم الخير والعطاء لدولة الإمارات ونهجها في العمل الإنساني.

وبينت أن «أفطر» تأتي ضمن أربع مبادرات خيرية اجتماعية ينظمها البنك خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك فيها الموظفون وأفراد أسرهم وأصدقاؤهم بالتعاون مع جمعيات خيرية في مختلف أنحاء الدولة، حيث يقوم المتطوعون بتخصيص 120 دقيقة من وقتهم يومياً خلال الشهر الفضيل، لتعبئة وتوزيع الوجبات يومياً.

حيث تم توزيع أكثر من 55 ألف وجبة، على الأسر المستفيدة في مختلف إمارات الدولة، وذلك بمساعدة العديد من المؤسسات الخيرية والإنسانية، بما في ذلك مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، وجمعية بيت الخير في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، ومؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، وجمعية الشارقة الخيرية في الشارقة، وجمعية أم القيوين الخيرية في أم القيوين.

وأشارت إلى أن المبادرة تجسد قيم شهر رمضان شهر الخير والبركات، الذي يحث على التعاون وتعزيز أخلاقيات وسلوك المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك وشركائه وأفراد المجتمع المحيط، سعياً لدعم المسؤولية المجتمعية والتشجيع على العمل التطوعي لاسيما في هذا الوقت الفضيل من العام، انطلاقاً من التزام البنك وموظفيه والقائمين عليه بالمضي قدماً على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين أسمى معاني العطاء والتآخي، ومد يد العون للإنسان في كل مكان.

روح التكافل

وأكدت مروة آل رحمة حرص بنك أبوظبي الأول على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لكافة فئات المجتمع عبر مبادرات قيّمة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الوجبات الغذائية للمستفيدين، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع، وبث روح التكافل لدى أفراده، وتوطيد روابط التعاون فيما بينهم عبر الإسهام في دعم الأسر المتعففة، إلى جانب تعزيز المبادرات الخيرية خلال أيام الشهر الفضيل.

وأفادت بأنه سيتم احتساب ساعات التطوع يومياً للمتطوعين وإرسال شهادات المشاركة لهم من خلال المنصة التابعة للمبادرة في نهاية الشهر الفضيل، كما حثت أفراد المجتمع الراغبين بالمشاركة في حملة «أفطر» على التسجيل عبر الرابط ذاته.

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