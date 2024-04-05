صندوق الزكاة و«تريندز» يعززان التعاون البحثي

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقع صندوق الزكاة، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تأطير سبل الشراكة والتعاون البحثي، والتنسيق في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية والاجتماعية، بما يحقق أهدافهما المشتركة واستراتيجيتهما في دعم البحث العلمي الرصين، وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع في الدولة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.

وتهدف الاتفاقية لتطوير برامج التوعية بأهمية العمل الإنساني الخيري، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة.

وأكد الدكتور محمد سليمان البلوشي، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية صندوق الزكاة الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية عالمية تنطلق من رؤية الصندوق في العالمية والاستباقية في فريضة الزكاة لترسيخ القيم الإنسانية المجتمعية، وبما يتوافق مع سعيه الحثيث لبناء شراكات تعمل على خدمة فريضة الزكاة برؤية مستقبلية.

مشيراً إلى أن الشراكة مع المركز تعزز مشاريع استشراف المستقبل من خلال البحث العلمي الأصيل، والاستفادة من نتائج رصد الواقع الاجتماعي، وإجراء الدراسات والإحصاءات والمعلومات الأخرى التي من شأنها وضع الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة بالجوانب المختلفة لدور فريضة الزكاة في التنمية الاجتماعية.

وقال: «فخورون بالتعاون مع مؤسسة بحثية كبيرة وعالمية مثل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لما يتمتع به من رؤية بحثية عالمية وخبرة متميزة في الاستشارات».

بدوره، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع صندوق الزكاة، والتي تأتي في إطار حرص مركز تريندز على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يحقق رؤيته البحثية العالمية، ويؤكد دور مراكز الفكر والبحث العلمي في خدمة المجتمع والقضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني، ومنها العمل الخيري والزكوي، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المركز والصندوق في مجال البحوث والدراسات، وتطوير برامج التوعية بما يحقق الأهداف المرجوة.

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