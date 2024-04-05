الإمارات تواصل إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

المصدر: أبوظبي ــ البيان ووام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3».

حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ 24 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال القطاع. ‏وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية للدولة، وطائرتي «C130» و«C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها عبر 4 طائرات حملت 84 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 1321 طناً. كما نفذت القوات الجوية لدولة الإمارات، وسلاح الجو الملكي الأردني، عاشر عملية إسقاط مشتركة للمساعدات، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة دولة الإمارات 60 طناً.

نقل مساعدات

وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، واصلت دولة الإمارات، نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 150، حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 203 طائرات مساعدات، و659 شاحنة نقل بري، إضافة إلى 3 سفن شحن تحمل المساعدات، وسفينة رابعة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية 12500 - 15000 رغيف في الساعة.

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