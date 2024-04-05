«الهلال الأحمر» تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية في سوريا ومصر

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تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في سوريا، حيث وزعت المزيد من المساعدات في محافظة اللاذقية على المتأثرين من الزلزال الذي وقع العام الماضي، وكثفت جهودها للحد من وطأة المعاناة التي يواجهها السكان المحليون هناك جراء هذه الكارثة. كما بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع كسوة العيد ومواد غذائية متنوعة على عدد من الأسر المتعففة والأيتام التي تكفلهم الهيئة، في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقام فريق الهيئة، بتوزيع المير الرمضاني الذي تضمن مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك، بجانب الملابس الشتوية، إضافة إلى توزيع حليب الأطفال في سوريا، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر 800 مستفيد.

وفي مصر، قامت الهيئة بتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية و«كسوة العيد» على أكثر من 2000 مستفيد من مختلف الأعمار، وذلك خلال المعرض الخاص للملابس الجاهزة، الذي تم تنظيمه في أكثر من موقع.

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